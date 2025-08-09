◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦青藍泰斗―佐賀北（９日・甲子園）青藍泰斗（栃木）と佐賀北（佐賀）の１回戦で珍光景が見られた。２回表、青藍泰斗の攻撃で先頭打者の今里瑛斗三塁手（３年）が２球連続のファウルを打ったタイミングで、本塁付近上空にビニール袋が風に舞った。ひらひらと舞い降りる袋を誰もが見つめる中、球審がジャンプして見事にキャッチ。球場中からは拍手が巻き起こった。Ｘ（旧