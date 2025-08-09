◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―０広島（９日・バンテリンドーム）中日の高橋宏斗投手が、８回４安打無失点と快投し、“２３歳初白星”となる５勝目をマークした。広島戦６連勝とし、好相性ぶりを見せつけた。最速１５５キロの直球とスプリットを中心に、６回まで散発２安打と好投。一度も三塁を踏ませなかった。ピンチでも冷静だった。２―０の７回。１死から、秋山の打ち損じた打球を自ら捕球するも、一塁への送球がそれて
