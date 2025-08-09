８月９日の新潟８Ｒ・ダリア賞（２歳オープン、芝１４００メートル＝９頭立て）は、３番人気のハッピーエンジェル（牝、美浦・武市康男厩舎、父ジョーカプチーノ）が、鮮やかに逃げ切ってデビュー２連勝を飾った。勝ち時計は１分２１秒５（良）。大外の９番枠から好スタートを決めて、スムーズにハナヘ。前半６００メートル通過３５秒３のペースを刻んで、手応え良く直線を向くと、そのまま脚いろは鈍らず。最後は２着のタイセ