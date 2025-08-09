◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２年ぶり３勝目を目指す森田遥（フリー）が４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算９アンダーで単独首位をキープした。ささきしょうこ（日本触媒）が６７で回り、通算７アンダーで２位。浜崎未来（大和ハウス工業）、木村彩子（コンフェックス）、入谷響（加賀電子）、福山恵