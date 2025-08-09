将棋の第46回日本シリーズJTプロ公式戦（JT杯）は9日、静岡市で2回戦が行われ、後手の藤井聡太王将（23）＝7冠＝が佐々木勇気八段（31）を106手で下し、準決勝進出を決めた。勝った藤井は渡辺明JT杯覇者（41）―山崎隆之九段（44）戦（16日・新潟）の勝者と10月12日の準決勝（愛知県名古屋市）で対戦する。