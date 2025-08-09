離島の新潟県粟島浦村と村上市を結ぶ「粟島汽船」が経営危機に陥っている。高速船１隻を売却した結果、今夏はフェリー１隻のみでの運用となり、本土の医療機関で受診する村民からは利便性の低下を懸念する声も上がっている。（岩瀬詩由）粟島汽船は村の第３セクター。人口約３１０人の村にとって本土と結ぶ唯一の公共交通機関だ。だが、コロナ禍や高齢化による村内の宿泊施設の減少もあり、利用客数が減少。２０２４年９月期決