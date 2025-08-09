平和祈念式典に参列した台北駐日経済文化代表処の李逸洋代表（左）＝9日午前、長崎市の平和公園台北駐日経済文化代表処の李逸洋代表（台湾の駐日大使に相当）は9日、長崎市で平和祈念式典に参加した。代表処が発表した。台湾の代表の参加は初めて。李氏は「国際社会と連携して世界平和に取り組む」と訴えた。代表処によると原爆の犠牲者には台湾人もいた。李氏は長崎市の協力で今回の参加が実現したと述べて謝意を示した。台