7回、日本ハムの五十幡を空振り三振に仕留めガッツポーズのソフトバンク・有原＝みずほペイペイドームソフトバンクの有原が7回1失点で3年連続2桁となる10勝目。打線は0―1の二回に山川の17号ソロと海野の適時打で逆転し、四回にダウンズの2ランで加点。3連勝で貯金を今季最多の25とした。日本ハムは投打で振るわなかった。