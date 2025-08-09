「全国高校野球選手権・１回戦、佐賀北−青藍泰斗」（９日、甲子園球場）佐賀北の一塁を守る宮崎淳多内野手がカメラマン席に飛び込みながら飛球をキャッチするスーパープレーを見せた。二回１死一塁。青藍泰斗の白土が放った飛球が一塁ファウルグラウンドに上がった。これに対し、一直線に打球を追った宮崎。最後はカメラマン席にダイブする形でボールを捕球した。甲子園のカメラマン席はグラウンドレベルよりも下に掘り下