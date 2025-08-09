「ソフトバンク４−１日本ハム」（９日、みずほペイペイドーム）日本ハムは首位・ソフトバンクとの直接対決初戦を落として２連敗。ゲーム差は２に広がり、貯金２１となった。先発の加藤貴は今季最短となる４回途中４失点ＫＯで５敗目。１点リードの二回に山川の左中間へのソロ、海野の右前適時打で逆転を許すと、四回にもダウンズに左中間への２ランを浴びた。打線は二回１死三塁から清宮幸の一塁へのゴロが野選を誘って先