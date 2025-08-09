俳優の榮倉奈々さん（37）が2025年8月2日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。いろんなコーデを披露榮倉さんは、オールインワンのコーデやキャップをかぶったコーデ、Tシャツ姿、ワンピース姿など8枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、1枚目は黒いオールインワンを着用。麦わら帽子をかぶり、鏡に映る姿を撮影していた。2枚目は白いアウターを着たラフなスタイルで、8枚目はワン