◇フィギュアスケート・サマーカップ第1日（2025年8月9日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）男子SPが行われ、大島光翔（富士薬品）が67・48点をマークした。今季のSP「LetMeEntertainYou」に乗って、冒頭のトリプルアクセルを着氷。続く3回転ルッツは着氷が乱れたが、後半のフリップ―トーループの連続3回転は降りた。アップテンポな曲調に合わせて軽やかに滑り、観衆をわかせた。3月に明大を卒業し、今季から富