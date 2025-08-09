株式会社マンダムは8月8日、八村塁が主宰する「BLACK SAMURAI 2025」のオフィシャルサポーターに就任したことを発表した。 マンダムは、自身と向き合う時間を通して心身を整えることが日々のパフォーマンスや生活を豊かにするという考えから、若年層の創作活動やユーススポーツ支援をこれまでに実施。「BLACK SAMURAI 2025」の掲げる次世代育成の理念に共感し、参加選手が整容をきっかけに自