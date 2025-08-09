2025年8月7日、中国のSNS微博で、日本の人口が16年連続で減少したことが紹介され、注目を集めた。毎日経済新聞は7日、日本の総務省が発表したデータとして、今年1月1日現在の日本の総人口が前年同引比55万人余り減の1億2433万人となり、このうち日本人の人口は1億2065万人で16年連続減少し、減少数が1968年以降で最多となったことが明らかになったと紹介した。また、昨年1年間に生まれた人の数は1979年の調査開始以降最少にとどま