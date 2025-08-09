青藍泰斗が1回戦に登場甲子園球場で開催中の第107回全国高校野球選手権は9日、第5日第3試合で青藍泰斗（栃木）が佐賀北（佐賀）と対戦。独特なユニホームが「カッコイイな。斬新！」ファンの視線を奪った。学校名に含まれている青藍色を基調にした青藍泰斗のユニホーム。白い縦線が入り、ヘルメットと背番号も白。抜群のインパクトを放っている。5日の開会式でも、選手行進でひと際目立ち、注目を集めていた。NHK総合でも生