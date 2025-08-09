核を巡る情勢が厳しさを増す一方、去年は被爆地長崎にとって喜ばしい出来事がありました。 被爆者の全国組織「日本被団協」＝日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞です。 去年、ノーベル平和賞を受賞した被爆者の全国組織「日本被団協」。 被爆者の歩んできた草の根運動の歴史、そして、核兵器廃絶に向けた取り組みが評価されました。 授賞式では13歳の時に長崎市の自宅で被爆した田中 熙巳さん 93歳が