◇プロ野球 セ・リーグ 中日2-0広島（9日、バンテリンドーム）中日が完封勝利。郄橋宏斗投手が自身の23歳のバースデー登板を笑顔で終えました。初回、2つの四球で2アウト1・2塁とチャンスをつかむとボスラー選手が森下暢仁投手からレフトへタイムリーヒットで先制点を奪います。郄橋投手は田中幹也選手や岡林勇希選手の好プレーに助けられつつも、4回5回を三者凡退に抑える好投を披露。5回に再びボスラー選手が2アウト