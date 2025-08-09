日本野球機構(NPB)は9日の公示を発表。ヤクルトは石原勇輝投手を登録しました。2023年のドラフト会議で3位指名を受け、明治大学からプロ入りした石原投手は、ルーキーイヤーに2軍で25試合に登板。1軍でもプロ初登板を経験しました。今季はファームで1試合の先発を含む18試合に登板。21回を投げ、防御率3.43の成績。今季初昇格となりました。