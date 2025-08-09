マイケル富岡（64）が9日、東京・池袋のシネマ・ロサで、映画「ハオト」（丈監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。同映画は戦後80周年記念映画として、2005年に舞台で上演されたものを映画化した作品。映画の舞台は太平洋戦争末期の精神病棟で、病院内と外界を対比することで戦争の狂気を描く。マイケルは日系のソ連大使・ロモフを演じた。この日、急きょのあいさつ参加となった。戦時中を舞台にした映画に出演したことを受け