今日9日は、最高気温35℃以上の猛暑日となった所は少なく、12日(火)にかけても雨のため、比較的、気温の上昇は抑えられるでしょう。しかし、来週中頃から太平洋高気圧の勢力拡大とともに、猛暑が復活する見込みです。その後、再来週にかけては猛烈な暑さが収まる気配はなく、体調管理に注意が必要です。今日9日猛暑日となったのは2か所のみ今日9日は、西日本は曇りや雨の所が多く、東日本も日差しが途切れることが多かったため、