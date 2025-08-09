友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はダイエットについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は過去最高体重を更新し、ダイエットを決意しました。学校で友だちの莉々にその話をすると「そんなことないよ〜」と言われます。しかし彼女のSNSで、太っていることをバカにするような投稿がされていまし