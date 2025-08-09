ソフトバンク４―１日本ハム（パ・リーグ＝９日）――ソフトバンクは二回、山川が左中間に１７号ソロを放った。山川は「打ったのはチェンジアップ。うまく反応して捉えることができた。先制を許した直後に追いつくホームランとなって良かった」と振り返った。