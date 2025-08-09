将棋日本シリーズJTプロ公式戦2回戦第1局が8月9日、静岡市の「「ツインメッセ静岡」で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が佐々木勇気八段（31）に106手で勝利した。準決勝進出を決めた藤井竜王・名人は、10月12日に行われる東海大会で渡辺明JT杯覇者（41）―山崎隆之九段（44）戦の勝者と対戦する。【映像】藤井七冠VS佐々木八段 終局後の表情今期の竜王戦で2期連続の激突が決まっている両者が