お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、きょう9日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）に、『ロードスター』『RX-7』などのスポーツカーの開発に携わってきた元マツダのエンジニア・貴島孝雄氏が出演。アンコール放送となる今回は、貴島氏のエンジニア人生と、関わったマシンに対するこだわりと愛情をひもとく。【最新番組カット】『ロードスター』から初愛車ま