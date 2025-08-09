中国の7月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べ横ばいとなりました。中国国家統計局の発表によりますと、7月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて横ばいとなりました。品目別に見ると、食品では消費量の多い豚肉が去年の同じ月と比べてマイナス9.5%となり卵類はマイナス11.2%でした。供給の過剰が懸念されている自動車などの乗り物は去年の同じ月と比べてマイナス2.1%となったほか、ガソリンなどの燃料価格も9.0%値下がりしま