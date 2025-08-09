ボーイズグループWayV（ウェイションブイ）のシャオジュンが、自身の誕生日を記念してファンに食事を振る舞うという太っ腹なイベントを開催し、話題を集めている。【注目】「接触控えて」NCT、“過激ファン”の私生活侵害が深刻化シャオジュンは8月7日、ソウルにある火鍋専門レストランを丸ごと貸し切り、「XIAOJUN BIRTHDAY - Dinner Event」を開催。抽選で選ばれたファン240人に、自腹で食事をプレゼントした。所属事務所SMエン