８月９日の新潟７Ｒ・関越Ｓ（３歳上オープン・芝１８００メートル＝１３頭立て）は２番人気のウンブライル（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が２２年１０月のもみじＳ・オープン以来となる３勝目を挙げた。この間にＧ２、Ｇ１で２着が３回があったが、勝利となると実に２年１０か月ぶりだった。五分のスタートから道中はもまれない位置でリズム良く運び、直線は上がり最速タイの３２秒３を繰り出して差し切っ