インド北部の山間部で5日、豪雨により発生した土石流が集落を飲み込む瞬間をカメラが捉えた。映像では、猛烈な勢いで斜面を下る濁流が建物を飲み込んでいた。この災害でこれまでに5人が死亡、50人以上の行方不明者が出ているという。豪雨の影響で発生した土石流が山間部の集落直撃インド北部の山間部で5日、集落をのみ込むほどの大災害が発生し、甚大な被害が出ている。現地では、斜面をものすごい勢いで茶色い濁流が駆け降りてい