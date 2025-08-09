◆プロボクシング▽１３２ポンド（約５９・８キロ）契約１０回戦堤駿斗―カイス・アシュファク（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・リヤド）日本男子初の世界ユース選手権優勝を含むアマチュア１３冠のＷＢＡスーパーフェザー級３位・堤駿斗（２６）＝志成＝が、サウジアラビアでの次戦に向け９日、成田空港発の航空機で出発した。１２月にも予定される世界初挑戦への前哨戦と位置づけ「こういう試合だからこそ勝ち方