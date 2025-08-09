◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節東京Ｖ―横浜ＦＭ（９日・味スタ）１８位の横浜ＦＭが、敵地で東京Ｖと対戦する。開幕直後から低迷してきたが、中断前の名古屋戦で勝利し、２連勝で最下位からの脱出に成功。今季初の３連勝を飾れば、４月９日の川崎戦（３△３）以来の降格圏脱出となる。先発が発表され、ＦＷ谷村海那が２戦連続で先発し、新加入のＤＦ角田涼太朗はベンチ入りした。以下が横浜ＦＭのメンバー。【横浜Ｆ