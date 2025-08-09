◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節東京Ｖ―横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）東京Ｖがホームで横浜ＦＭと対戦する。中断期間にＤＦ綱島、ＭＦ翁長、ＦＷ木村が移籍したが、Ｊ２水戸からＦＷ寺沼星文（しもん）、Ｊ２秋田からＤＦ井上竜太を獲得。２７年からの加入が内定し、特別指定選手で登録されている日大のＦＷ平尾勇人を含めた新戦力がさっそくベンチ入り。リーグ３戦ぶり勝利を目指す一戦の東京Ｖのメンバーは以下の通