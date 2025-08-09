巨人の阿部慎之助監督が９日、大城卓三捕手に一塁守備を熱血指導した。横浜スタジアムでのＤｅＮＡ戦の試合前練習で、フリー打撃中に一塁守備を行っていた大城卓のもとに歩み寄り熱視線。ゴロ捕球について助言し、自らもノックを受けて実演する場面もあった。現役時代に捕手から一塁転向の経験がある阿部監督。現在は本職の捕手の練習は行わず、主に一塁手と代打としての役割を託している大城卓に身ぶり手ぶりで守備のアドバ