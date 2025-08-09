◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦佐賀北ー青藍泰斗（2025年8月9日甲子園）佐賀北（佐賀）と青藍泰斗（栃木）の試合で、2回に球場にビニール袋のようなものが飛んできて、試合が中断するハプニングがあった。1―0と青藍泰斗リードで迎えた2回1死、青藍泰斗の白土が打ち上げたフライを、佐賀北の一塁手・宮崎が懸命に追った。一塁フェンス際ギリギリでボールをキャッチすると、そのままカメラマン席に頭から飛び込