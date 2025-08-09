昨季ア・リーグＭＶＰのヤンキース、アーロン・ジャッジ外野手（３３）でも、今のどん底のチームは救えないようだ。８日（日本時間９日）、ヤンキースは本拠地でアストロズと対戦。「３番・ＤＨ」で出場したジャッジは６回に適時打を放つなど４打数１安打１打点だった。だが延長１０回にヤンキースは?悩める守護神?ウィリアムズが５番手で登板。５戦連続失点となる３失点の背信投球で３―５で敗れた。?戦犯?となったウィリア