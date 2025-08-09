本日8月9日、長崎市で行われた被爆者団体などによる石破総理への要望。 去年に引き続き、被爆地域の外で原爆にあった「被爆体験者」の団体も出席し行われました。 核兵器禁止条約への署名・批准や、被爆体験者を被爆者と認定することなどを求めました。 要望に対し石破総理は・・・。 （石破首相） 「核を持っている国を交えて議論しないと、核はなくならない。 核を持っている国も参加のNPT（核兵器不拡散条約）という場に