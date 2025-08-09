タレントのマツコ・デラックスさんが、腰からお尻にかけた関節の亜脱臼で負傷してしまい、予定されていた北海道でのイベントへの移動を断念していました。【写真を見る】【 マツコ・デラックス 】亜脱臼で移動断念 "牛に射つような注射” で治療北海道のお米イベントにリモート参加登壇代役は森崎博之さん【 TEAM NACS 】マツコさんは今月8日に北海道岩見沢市で開催される「北海道米生産者交流会in岩見沢」に、北海道⽶