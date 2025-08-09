◇MLB マリナーズ3-2レイズ(日本時間9日、T-モバイル・パーク)イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）の米国野球殿堂入りを祝して、マリナーズが本拠地Tーモバイル・パークで「イチロー殿堂入りウィークエンド」が開催されました。この日は、「イチロー ジャージナイト」として、シーズン最多安打記録（262安打）を達成した2004年のレプリカユニホームが観客に配付。先着2万人にグッズが配られました。試合前の