花火の打ち上げ中に火災が起きたとみられる台船＝４日午後８時３５分ごろ、横浜市西区から横浜港で４日開催された「みなとみらいスマートフェスティバル２０２５」の花火打ち上げ中に発生した台船火災で、主催者の実行委員会（委員長・須藤浩之神奈川新聞社社長）は９日、打ち上げを担当した煙火会社「日本橋丸玉屋」（東京都）のコメントを発表した。火災の原因を「一部の花火が適正な高度に達せず開花、他の花火に引火した」と