8月9日、中京競馬場で行われた6R・中京スポニチ賞（3歳上2勝クラス・芝1400m）は、永島まなみ騎乗の3番人気、スリールミニョン（牝3・栗東・高橋康之）が勝利した。1/2馬身差の2着にアドマイヤジェイ（牡6・栗東・友道康夫）、3着にジュンゴールド（牡4・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは1:21.0（良）。1番人気で菱田裕二騎乗、タガノアンファン（牡3・栗東・石坂公一）は9着、2番人気で川田将雅騎乗、カンシン（牡3・