8月9日、新潟競馬場で行われた1R・2歳未勝利（ダ1200m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、サトノボヤージュ（牡2・美浦・田中博康）が快勝した。大差の2着に2番人気のグラティアム（牝2・美浦・嘉藤貴行）、3着にチュラヴェール（牝2・美浦・松山将樹）が入った。勝ちタイムは1:10.8のレコードタイム（良）。【エルムS】ペリエールが重賞2勝目…ロードクロンヌは2着イントゥミスチーフ産駒戸崎圭太騎乗の1番人気、サトノボヤージュ