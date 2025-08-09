ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は4日間の予選が終了。平山智加（40＝香川）が得点率7.67でトップ通過を果たし、10日の5日目に行われる準優勝戦で1着なら優勝戦1号艇となる。2位は4日目12R2着で得点率7.33の鎌倉涼（36＝大阪）、3位に同12R1着で7.17の遠藤エミ（37＝滋賀）が入り、それぞれ準優勝戦の1号艇を獲得した。