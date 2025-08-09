◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦青藍泰斗―佐賀北（2025年8月9日甲子園）第3試合に35年ぶり2度目の出場となる青藍泰斗（栃木）が登場。悲願の甲子園初勝利を目指し、佐賀北との初戦に臨んだ。今大会では、昨秋に一新された鮮やかなブルーに白のタテジマが映える新ユニホームで出場。5日に行われた開会式の入場行進でも、その斬新なデザインはひときわ目を引き、話題を呼んでいた。前回初出場となった1990年は「