◇パ・リーグ日本ハム1−4ソフトバンク（2025年8月9日みずほペイペイ）2位の日本ハムがソフトバンクとの首位攻防3連戦の初戦で敗れ、2ゲーム差に離された。2回1死三塁から清宮の一ゴロが野選となり先制。ただ、先発の加藤貴が誤算でその裏に逆転を許すと、4回にも2点を追加された。4回1死の守備では海野の右前へのゴロを万波が猛チャージし、一塁へ送球。鮮やかな「右ゴロ」を完成させたが、流れは変えられなかった。