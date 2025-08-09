◇パ・リーグソフトバンク4−1日本ハム（2025年8月9日みずほペイペイ）パ・リーグの首位攻防3連戦の初戦は投打がかみ合ったソフトバンクが快勝した。0-1の2回、先頭の山川が左中間へ17号同点ソロ。なお1死一、二塁から海野の右前適時打で逆転した。4回にはダウンズの「自分が打つべきボールに対してしっかりとアプローチできたと思う。大きい追加点を取ることができて良かった」という左中間への4号２ランで突き放した