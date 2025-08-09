九州北部では9日夜から10日夜の初めごろにかけて、線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨災害に厳重な警戒が必要です。9日夜は九州の北に発達した雨雲が予想されています。10日にかけては雨の範囲が広がり、各地で非常に激しい雨が降りそうです。特に九州北部は雨雲が停滞し、8月の1か月分の雨量を上回る大雨となる所がありそうです。10日夕方までの予想雨量は、九州北部で300ミリ、四国で200ミリ、近畿で180ミリとなっていて、そ