平和を願う朗読会の読み手にKBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーが自身のXで、平和を願う朗読会の読み手を務めることを報告した。長岡アナは【おしらせ】と題し「#大刀洗平和記念館にて平和を願う朗読会の読み手を務めさせて頂くことになりました。8/13(水)11時〜と14時〜の2部です。どなたでも入館料のみでご入場頂けます」と投稿。「毎年通っているとても大切な場所でお話できること、大変光栄に思います。どうか平和を