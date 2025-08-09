静岡県には、進学実績や伝統から「出身と聞いてすごい」と思われる公立の進学校が複数存在します。知名度と実力を兼ね備え、多くの支持を集めたのは、いったいどの学校だったのでしょうか。All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「出身と聞いてすごいと思う静岡の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！※本調査は全国148人を対象に実施したもので、結果は回