巨人の湯浅大内野手が９日、出場選手登録を抹消された。ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する又木鉄平投手を登録する必要があり、代わりに抹消となった。この日は横浜スタジアムでの１軍の試合前練習に参加して守備練習などで汗を流した。今季は１軍で８試合に出場。腰痛で離脱した吉川尚輝内野手に代わり７月３１日の中日戦（バンテリンＤ）から１軍再昇格していた。