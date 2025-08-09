女優の當真（とうま）あみが仲良し３人の集合ショットを公開した。當真は９日までに自身のインスタグラムを更新。「上白石萌音さん出演する舞台『ナイツ・テイル』を見に行かせていただきました。嵐莉菜ちゃんと行ってきました」と報告。「会場で山時聡真くんとも会いまして３人で終始感情を揺さぶられる作品で、萌音さんの透き通る歌声に聞き入ってしまいました。帰り際射的を見つけ、２人でやって帰りました。莉菜ちゃんが