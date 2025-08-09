◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス２回戦で世界ランク８位の伊藤美誠（スターツ）は、同１５位の石洵瑶（中国）に２―３で敗れた。石とはジュニア時代も含めて過去２戦２勝だったが、初黒星を喫した。第１ゲーム（Ｇ）を１１―６で先取したが、バックハンドの精度を欠いて２ゲームを落とした。積極的に回り込みを狙うなど流れを変え、第４Ｇを１１―８で奪取。第５Ｇも７―